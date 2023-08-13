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19:18, 13 августа 2023Мир

Немцы сочли Шольца слабым руководителем

ZDF: большинство немцев назвали канцлера Олафа Шольца слабым руководителем

Фото: Karina Hessland-Wissel / Reuters

Большинство граждан Германии назвали канцлера страны Олафа Шольца слабым руководителем. К такому выводу пришли аналитики компании Wahlen, которые провели воскресный опрос «Политический барометр» по заказу немецкого канала ZDF.

По результатам опроса лишь 21 процент населения страны убежден, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. 73 процента респондентов, напротив, сочли, что канцлер не склонен к этому.

Помимо этого, опрошенные преимущественно раскритиковали манеру общения Шольца. 72 процента немцев согласились с утверждением о том, что канцлер чаще, чем другие политики, не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. Опровергли это обвинение 19 процентов граждан.

Ранее в этот же день обозреватель Welt Тор Барфус заявил, что Олаф Шольц вредит и ФРГ, и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus.

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    Полина Кислицына
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