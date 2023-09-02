В Германии заявили о нежелании возвращаться к использованию атомной энергии

Шольц заявил, что Германия не вернется к использованию атомной энергии

Германия будет делать ставку на возобновляемые источники энергии и не собирается использовать атомную энергию. О нежелании ФРГ возвращаться к ядерной энергии заявил канцлер республики Олаф Шольц в интервью для радиостанции Deutschlandfunk.

«Тема с ядерной энергией закрыта. В Германии она больше не используется», — подчеркнул Шольц. По словам канцлера, для строительства новых атомных электростанций требуется 15 лет, а одна такая станция стоит от 15 до 20 миллиардов долларов.

Шольц добавил, что правительство ФРГ собирается расширить использование возобновляемых источников энергии, в частности, солнечного света, воды и ветра.

Ранее сообщалось, что власти Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции (АЭС) в стране. АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» были отключены 15 апреля. При этом большинство немцев выступили против этой меры.