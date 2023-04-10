Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:13, 10 апреля 2023Экономика

В Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции

Spiegel: две трети жителей Германии выступили против закрытия трех последних АЭС 15 апреля

Фото: Stephane Nitschke / Reuters

Власти Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции (АЭС) в стране, несмотря на мнение жителей. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что данное решение окончательное. АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» будут отключены 15 апреля.

В то же время большинство немцев выступили против этой меры. По данным опроса, только 26 процентов респондентов высказались за остановку работы АЭС. При этом треть (33 процента) опрошенных выразили мнение, что атомные электростанции должны продолжать работу в течение неопределенного срока. Еще 32 процента выступили за продолжение работы АЭС на ограниченное время.

В августе 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года, в связи с энергокризисом и медленным переходом на возобновляемые источники энергии. При этом стоимость продления работы двух из трех оставшихся в строю ядерных реакторов в Германии оценивалась в 100 миллионов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
США признали отсутствие единой версии об утечке секретных документов
В Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции
Белый дом пообещал продолжать помогать Украине после утечки секретных материалов
Возможная гибель британского наемника на Украине попала на видео
Уволенного министра обороны Израиля восстановили в должности
Россияне бросились скупать жилье в одной стране
Стало известно о многомилионных заработках Бельгии на российских активах
Россиянам рассказали об особенностях уборки квартир после умерших
Названа средняя стоимость пасхального кулича в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.