Названа стоимость продления работы АЭС в Германии

Bloomberg: продление работы АЭС в Германии будет стоить €100 млн

Стоимость продления работы двух из трех оставшихся в строю ядерных реакторов в Германии составит порядка 100 миллионов евро. Соответствующую цифру назвали источники Bloomberg.

При этом до сих пор неизвестно, продолжат ли атомные электростанции (АЭС) Германии свою работу в следующем году, так как ранее немецкие власти придерживались курса на сворачивание ядерной генерации в рамках энергоперехода. Министр экономики страны Роберт Хабек примет решение о продолжении работы реакторов до конца года, но энергокомпаниям EON и EnBW, которым принадлежат два действующих в Германии реактора, было предложено подготовить оборудование к дальнейшей работе.

Источники Bloomberg в EON сообщили, что компания планирует недельное техническое обслуживание на своем реакторе Isar-2 21 октября. Вместе с расходами на персонал и технической подготовкой оно обойдется в 50 миллионов евро. Приблизительно в такую же сумму обойдутся работы на реакторе Neckarwestheim-2 компании EnBW. Третий реактор Emsland компании RWE по-прежнему планируется закрыть к концу года.

Остается не ясным, как долго проработают АЭС в Германии, учитывая, что между политическими силами страны наблюдаются разногласия по поводу длительности работы реакторов. Так, министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию Германии, настаивает на еще более длительном использовании атомной энергии до 2024 года.

EON и EnBW рассчитывают, что правительство компенсирует им расходы за технические работы на реакторах независимо от того, будут их использовать в дальнейшем или нет. Регулятор энергетических рынков Федеральное сетевое агентство примет решение о точной сумме компенсации в соответствии с законопроектом о продлении работы АЭС страны, указывает Bloomberg.

В августе Шольц предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года, в связи с энергокризисом и медленным переходом на возобновляемые источники энергии.