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01:56, 2 сентября 2023Россия

В российской школе набрали 31 первый класс

«Известия»: 31 первый класс набрали в школе в Придорожном Самарской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожном Волжского района Самарской области набрал 31 первый класс. Об этом сообщает издание «Известия».

Отмечается, что всего в первый класс пошли 930 детей. Как объяснили в министерстве образования и науки региона, школа находится в микрорайоне, где ведется массовая жилищная застройка, и является самой большой в области. В общей сложности в этом учебном году там будут обучаться более 6,8 тысячи школьников.

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    Марина Совина
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