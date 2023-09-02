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18:15, 2 сентября 2023Мир

Германия начала помогать Словакии защищать воздушное пространство

DPA: ВВС Германии начали помогать Словакии защищать воздушное пространство

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил Германии 2 сентября начали оказывать помощь Словакии в защите воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В источнике уточняется, что до 22 декабря в воздушном пространстве этой страны НАТО будут находиться в состоянии готовности к перехвату неопознанных или враждебных самолетов два истребителя Eurofighter. Помимо этого, в небе над Словакией будут проводиться тренировочные полеты.

Немецкие журналисты напомнили, что Словакия больше не может в одиночку защищать воздушное пространство, поскольку в марте 2023 года она передала Украине свои советские истребители МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Украина вновь запросила помощь из энергосистем Словакии и Румынии в связи с рекордным потреблением электроэнергии в стране. В национальной энергетической компании «Укрэнерго» уточнили, что для покрытия спроса 31 августа с 18:00 до 22:00 она вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистем соседних республик.

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    Алина Черненко
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