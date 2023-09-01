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15:00, 1 сентября 2023Бывший СССР

Украина запросила аварийную помощь от энергосистем Словакии и Румынии

На Украине снова запросили аварийную помощь от энергосистем Румынии и Словакии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украина вновь запросила помощь из энергосистем Словакии и Румынии в связи с рекордным потреблением электроэнергии в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

В компании уточнили, что для покрытия спроса 31 августа с 18:00 до 22:00 она вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистем соседних республик. Общий объем помощи при этом составил 600 МВт.ч.

До этого Украина обращалась за аварийной помощью к странам Европейского союза 28 и 29 августа. Так, в понедельник «Укрэнерго» были использованы 1200 МВт.ч, а во вторник — 2650 МВт.ч, полученные из энергосистем Польши и Румынии.

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    Георгий Нестеров
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