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14:23, 30 августа 2023Бывший СССР

Киев повторно обратился за аварийной помощью Евросоюза для энергосистемы

«Укрэнерго»: Киев повторно обратился за помощью ЕС для покрытия дефицита энергии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Киев повторно обратился за аварийной помощью стран Евросоюза (ЕС) для покрытия дефицита энергосистемы. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram.

«Потребление продолжает бить рекорды. Вчера, 29 августа, в период вечернего максимума спрос на электроэнергию на 0,7 процента превысил предыдущий рекордный показатель 28 августа», — говорится в сообщении.

«Укрэнерго» для покрытия спроса с 14:00 до 22:00 (совпадает с мск) применило аварийную помощь для энергосистемы из Польши и Румынии. «Ее общий объем составил 2650 МВт-ч», — сообщила компания.

Вчера, 29 августа, «Укрэнерго» рассказало об использовании аварийной помощи для энергосистемы страны для покрытия «очень высокого показателя» потребления. Тогда объем помощи составил 1200 МВт-ч.

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    Алевтина Запольская
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