Киев обратился за аварийной помощью из Евросоюза для энергосистемы

«Укрэнерго»: для покрытия дефицита энергии Киев обратился за помощью к ЕС

Для покрытия дефицита электроэнергии Киев обратился за аварийной помощью к странам Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram.

«Это очень высокий показатель. "Укрэнерго" было вынуждено для покрытия спроса с 19.00 до 22.00 (совпадает с мск) применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт-ч», — говорится в сообщении.

Компания объяснила, что 28 августа в стране зафиксировали новый летний рекорд потребления электричества. Вечером максимум потребления превысил прошлый рекордный показатель на 1,2 процента.

Ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук предупредил украинцев, что зимой могут начаться отключения электричества на длительный срок. Причем перебои будут вероятны даже без российских ракетных ударов по инфраструктурным объектам.