AC: США из-за поддержки Украины потерпят поражение на Тайване

Стремление США воевать «до последнего украинца» приведет к истощению военного потенциала для защиты Тайваня. На это указал обозреватель American Conservative (AC) Брэдли Делвин.

Он напомнил, что США уже отстают от своего графика по поставкам оружия Тайваню, на данный момент остров недополучил вооружений на 19 миллиардов долларов. Эксперт связал это, в том числе, и с приоритетным оказанием военной помощи Киеву.

Делвин предупредил, что если Китай действительно захочет решить вопрос Тайваня военным путем, то потраченные Вашингтоном запасы вооружений для Украины, сделают оказание помощи Тайваню более затруднительным и дорогостоящим. «Внешнеполитический истеблишмент, проигравший в Ираке и Афганистане, закладывает основу для того, что США потерпят поражение в двух войнах — против России и Китая», — резюмировал аналитик.

Ранее военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS заявил, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки вооружения для Тайваня из бюджета на Киев вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. «Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер, мог бы отреагировать на такую новость», — подчеркнул он.