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05:32, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Раскрыта возможная реакция Зеленского на поставки американского оружия Тайваню

InfoBRICS: Владимир Зеленский не одобрит решение США поставить оружие Тайваню
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS заявил, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки вооружения для Тайваня из бюджета на Киев вряд ли понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость», — подчеркнул он.

По словам эксперта, на недавнем саммите НАТО глава Украины «испытал крайне неприятный холодный душ», когда его призвали продолжать конфликт до «последнего украинца». В материале говорится, что Зеленский даже не попытался скрыть «свое абсолютное разочарование».

«Теперь, похоже, Зеленскому придется научиться делиться "помощью" для "свободы и демократии"», — отметил Босник.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. Отмечалось, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

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    Марина Совина
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