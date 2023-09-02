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00:57, 2 сентября 2023Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в боеприпасах

CBS News: ВСУ заявили, что Россия в десять раз превосходит их по числу снарядов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У российских войск имеется почти десятикратное преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в численности и боеприпасах. Об этом телеканалу CBS News рассказал командир подразделения украинской 1-я отдельной бригады специального назначения Симон Солатенко.

Проходивший обучение в США военнослужащий также отметил, что огромной проблемой для ВСУ стало превосходство ВС РФ в беспилотниках. Солатенко признался, что его бойцы очень устали, их моральный дух падает.

29 августа российское оборонное ведомство докладывало об уничтожении эшелона с украинскими боеприпасами на донецком направлении. Тогда же в результате ракетного удара Украина лишилась около 30 военнослужащих, а также 10 единиц техники.

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    Марина Совина
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