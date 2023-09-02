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03:57, 2 сентября 2023Среда обитания

Жителей некоторых регионов предупредили о возможном появлении смерчей

Вильфанд предупредил о риске появления смерчей в Краснодарском крае на выходных
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Pavel Kashaev / Павел Кашаев / Global Look Press

В некоторых регионах России прогнозируются ливни и смерчи 2 и 3 сентября. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд в разговоре с Ura.ru.

В частности, в Карачаево-Черкесии со 2 по 4 сентября ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 25 метров в секунду. «Это опасное явление», — предупредил специалист. Кроме того, подобная погода ожидается в Краснодарском крае, столбики термометров в котором поднялись выше 30 градусов. «С субботы по понедельник от Анапы до северных границ Сочи есть опасность формирования смерчей над морем, так как температура воды там очень высокая, плюс 27, плюс 28 градусов», — пояснил Вильфанд.

Ливни и гроза также прогнозируются в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. В Иркутской области ожидаются заморозки, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.

Ранее климатолог, эксперт Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский объяснил, что происхождение смерчей и ураганов в России связано с изменением климата.

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    Марина Совина
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