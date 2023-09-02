В Азербайджане тюлень напал на плавающих в море людей

В Азербайджане тюлень напал на людей, плавающих в море. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» в Telegram.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как сначала тюлень нападает на одного мужчину, затем подплывает к другому человеку и начинает его атаковать.

Инцидент мог произойти на одном из пляжей в Баку. Официального подтверждения этой информации нет, данные о пострадавших также не приводятся.

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле обезьяна сбежала от хозяина и устроила хаос на улицах города. Животное напало на трех человек: двоих из них обезьяна покусала, а одному нанесла травму головы.