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14:02, 2 сентября 2023Из жизни

Тюлень напал на плавающих в море людей

В Азербайджане тюлень напал на плавающих в море людей

В Азербайджане тюлень напал на людей, плавающих в море. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» в Telegram.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как сначала тюлень нападает на одного мужчину, затем подплывает к другому человеку и начинает его атаковать.

Инцидент мог произойти на одном из пляжей в Баку. Официального подтверждения этой информации нет, данные о пострадавших также не приводятся.

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле обезьяна сбежала от хозяина и устроила хаос на улицах города. Животное напало на трех человек: двоих из них обезьяна покусала, а одному нанесла травму головы.

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    Олег Давыдов
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