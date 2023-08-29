Агрессивная мартышка напала на трех человек на улицах Стамбула

Агрессивная обезьяна сбежала от владельца в Стамбуле и покусала троих человек

В Стамбуле мартышка сбежала от хозяина и устроила хаос на улицах города. Видео произошедшего публикует TRT Haber.

Агрессивная обезьяна сбежала от владельца вечером 28 августа в районе Бююкчекмедже и напала на троих человек. Сначала она покусала женщину на улице Яхья Чавуш в районе Фатих, а затем пожилого мужчину. Животное также пробралось в сад пятиэтажного здания, где бросилось на жильца и нанесло ему травмы головы.

После этого мартышка забралась на балкон второго этажа, а оттуда — в квартиру, где начала портить и раскидывать мебель. Квартирантка, испугавшись животного, спряталась в ванной комнате. Выпрыгнув из квартиры, мартышка встретилась с разыскивающим ее хозяином, и оба покинули место происшествия.

При этом укушенная первой женщина попала в больницу, откуда ее до сих пор не выписали. Пожилой мужчина отделался небольшими царапинами и прививкой от бешенства.

Ранее сообщалось, что обезьяна в американском городе Джексон напала на смотрителя зоопарка и нанесла ему травмы. Это произошло, когда мужчина зашел в вольер, чтобы убраться.