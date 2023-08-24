Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:00, 24 августа 2023Из жизни

Обезьяна напала на сотрудника зоопарка

WLBT: обезьяна напала на смотрителя в американском зоопарке

Фото: Jamie Haughton / Unsplash

Обезьяна в американском городе Джексон, штат Миссисипи, напала на смотрителя зоопарка и нанесла ему травмы. Об этом сообщает WLBT.

Смотритель зашел в вольер к обезьянам, чтобы прибраться. Неожиданно одна из обезьян напала на него. Мужчина получил болезненные, но не опасные для жизни травмы.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Директор зоопарка по коммуникациям Мелисса Фейт Пэйн не уточнила, какие именно травмы получил смотритель и какой вид обезьяны был задействован в инциденте. Руководство зоопарка ожидает получения подробного отчета от потерпевшего, чтобы установить все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Шахабад, штат Уттар-Прадеш, обезьяна украла с мотоцикла сумку с крупной денежной суммой. На записи с камеры наблюдения видно, что она проверила багаж на всех припаркованных мотоциклах, затем схватила с одного из них сумку с наличными и убежала.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы или ошибка пилота. Что известно о версиях крушения самолета Пригожина?

    Путин выразил соболезнования после крушения самолета Пригожина

    Пассажир поругался со стюардессой из-за кармана кресла и пошел под суд

    Главу Федерации футбола Испании призвали уйти в отставку из-за поцелуя на ЧМ

    Обезьяна напала на сотрудника зоопарка

    Уборкой Москвы займутся электрокары

    Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

    Российский пилот оценил версию с крушением самолета Пригожина

    Украина признала «спонсорами войны» двух мировых табачных гигантов

    В США заявили о тотальной мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости