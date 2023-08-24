Обезьяна напала на сотрудника зоопарка

WLBT: обезьяна напала на смотрителя в американском зоопарке

Обезьяна в американском городе Джексон, штат Миссисипи, напала на смотрителя зоопарка и нанесла ему травмы. Об этом сообщает WLBT.

Смотритель зашел в вольер к обезьянам, чтобы прибраться. Неожиданно одна из обезьян напала на него. Мужчина получил болезненные, но не опасные для жизни травмы.

Директор зоопарка по коммуникациям Мелисса Фейт Пэйн не уточнила, какие именно травмы получил смотритель и какой вид обезьяны был задействован в инциденте. Руководство зоопарка ожидает получения подробного отчета от потерпевшего, чтобы установить все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Шахабад, штат Уттар-Прадеш, обезьяна украла с мотоцикла сумку с крупной денежной суммой. На записи с камеры наблюдения видно, что она проверила багаж на всех припаркованных мотоциклах, затем схватила с одного из них сумку с наличными и убежала.