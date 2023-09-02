Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:54, 2 сентября 2023Бывший СССР

Российский боец отбил от себя гранату волейбольным ударом

Военкор Кулько: российский боец отбил от себя гранату волейбольным ударом

Российский боец с позывным Воин в ходе штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой отбросил от себя гранату волейбольным ударом. Кадры боя в своем Telegram-канале показал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.

На снятом на регистратор видео видно, как российский военный бросает гранату в сторону противника. Однако та ударяется о ствол дерева и отлетает прямо в бойца. Воин успел ударить по гранате рукой, и она взорвалась на условно безопасном расстоянии. «Прикинь, как я замутил!», — прокомментировал штурмовик ситуацию.

24 августа стало известно, что при попытке штурма Работино элитная группировка ВСУ «Марун» потеряла несколько тысяч бойцов. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, бойцы «Маруна» имели лучшее снабжение и обеспечение военной техникой Запада, в том числе немецкие танки Leopard.

Московский урбанистический форум
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор показал удар двух «Искандеров» по зданию с совещавшимися командирами ВСУ

    Кандидат в президенты США пообещал не допустить третью мировую войну

    iPhone 13 подешевел в России

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Продажа свеклы по цене телефона в известном гипермаркете удивила москвичей

    Запад призвали разработать мирный план по Украине

    ВСУ попытались атаковать Крымский мост морскими беспилотниками

    Ученый предупредил об ухудшении ситуации на «Фукусиме»

    Жителей некоторых регионов предупредили о возможном появлении смерчей

    Российский боец отбил от себя гранату волейбольным ударом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости