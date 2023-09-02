Военкор Кулько: российский боец отбил от себя гранату волейбольным ударом

Российский боец с позывным Воин в ходе штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой отбросил от себя гранату волейбольным ударом. Кадры боя в своем Telegram-канале показал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.

На снятом на регистратор видео видно, как российский военный бросает гранату в сторону противника. Однако та ударяется о ствол дерева и отлетает прямо в бойца. Воин успел ударить по гранате рукой, и она взорвалась на условно безопасном расстоянии. «Прикинь, как я замутил!», — прокомментировал штурмовик ситуацию.

24 августа стало известно, что при попытке штурма Работино элитная группировка ВСУ «Марун» потеряла несколько тысяч бойцов. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, бойцы «Маруна» имели лучшее снабжение и обеспечение военной техникой Запада, в том числе немецкие танки Leopard.