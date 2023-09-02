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06:23, 2 сентября 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы поразили пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления БПЛА ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

Он добавил, что также был нанесен удар по опорному пункту со станцией спутниковой связи противника в районе Новодаровки. Помимо этого, по словам Чехова, российские военные поразили пункт управления подразделений территориальной обороны украинской стороны западнее Времевки.

Кроме того, продолжил он, войска нанесли поражение скоплению живой силы ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Новомихайловки и севернее Владимировки Донецкой народной Республики (ДНР). «В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-30 в районе севернее Новодонецкого, минометный расчет восточнее Урожайного <...>. Расчетом зенитно-ракетного комплекса "Тор" сбит БПЛА самолетного типа "Валькирия"», — рассказал Чехов.

Ранее стало известно, что украинская армия потеряла до роты солдат при атаках на купянском направлении. Уточняется, что штурмовые подразделения ВС России продолжают наступательные действия.

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    Марина Совина
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