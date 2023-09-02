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21:49, 2 сентября 2023Бывший СССР

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Запорожской области

Два человека погибли из-за обстрела ВСУ Запорожской области, пятеро ранены

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Запорожской области два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что украинские военные обстреляли село Конские Раздоры в Пологовском районе. Еще пятеро мирных жителей были ранены. «Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, а также ангар и стоянка», — заявили в администрации.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о невозможности полностью разминировать Артемовск из-за постоянных обстрелов города. При этом в Артемовске находятся штабы по оказанию помощи освобожденным территориям. По его словам, они готовятся к началу работы после того, «как противник будет отодвинут».

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    Марина Совина
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