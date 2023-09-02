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03:33, 2 сентября 2023Мир

Украине назвали условие для прорыва российской обороны

BI: ВСУ должны расчистить 16 километров пути для прорыва российской обороны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется расчистить от мин как минимум 16 километров пути для успешного прорыва российской обороны. Об этом написал обозреватель американского издания Business Insider (BI) Крис Панелла.

В противном случае, по его мнению, бронетехника украинской армии армии и жизненно важные западные грузы окажутся под угрозой уничтожения контрбатарейным огнем, ракетами и артиллерией российских сил. Панелла также отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ западная бронетехника показала свою «беспомощность» при столкновении с обороной России.

Кроме того, по словам журналиста, добиться заявленных целей операции украинскими войскам мешают российские контрудары, из-за которых они не могут прорваться к Азовскому морю.

Ранее неспособность украинских войск прорвать линию обороны России назвали причиной провала контрнаступления. Отмечалось, что украинцев также ограничивают тактические недостатки, из-за чего они не проводят сложных атак.

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    Марина Совина
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