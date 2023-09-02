Украине назвали условие для прорыва российской обороны

BI: ВСУ должны расчистить 16 километров пути для прорыва российской обороны

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется расчистить от мин как минимум 16 километров пути для успешного прорыва российской обороны. Об этом написал обозреватель американского издания Business Insider (BI) Крис Панелла.

В противном случае, по его мнению, бронетехника украинской армии армии и жизненно важные западные грузы окажутся под угрозой уничтожения контрбатарейным огнем, ракетами и артиллерией российских сил. Панелла также отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ западная бронетехника показала свою «беспомощность» при столкновении с обороной России.

Кроме того, по словам журналиста, добиться заявленных целей операции украинскими войскам мешают российские контрудары, из-за которых они не могут прорваться к Азовскому морю.

Ранее неспособность украинских войск прорвать линию обороны России назвали причиной провала контрнаступления. Отмечалось, что украинцев также ограничивают тактические недостатки, из-за чего они не проводят сложных атак.