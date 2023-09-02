Минобороны сообщило о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ

Минобороны РФ: еще один украинский БПЛА перехвачен над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о еще одном беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был сбит 1 сентября, в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по российской территории была предпринята около 23:00 по московскому времени. Украинский БПЛА был перехвачен в небе над Белгородской областью, добавили в ведомстве.