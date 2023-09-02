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00:35, 2 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ

Минобороны РФ: еще один украинский БПЛА перехвачен над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России сообщило о еще одном беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был сбит 1 сентября, в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по российской территории была предпринята около 23:00 по московскому времени. Украинский БПЛА был перехвачен в небе над Белгородской областью, добавили в ведомстве.

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    Марина Совина
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