Минобороны отчиталось о сбитом украинском беспилотнике

Минобороны заявило, что ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области

Вечером 1 сентября над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел около 21:15 мск. По заявлению военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по территории России. Дрон был уничтожен в воздухе.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что число атак дронов по территории России будет увеличиваться. По его словам, в Киеве хотят перенести ход конфликта на российскую землю, что и объясняет участившиеся атаки БПЛА.