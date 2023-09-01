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21:57, 1 сентября 2023Россия

Минобороны отчиталось о сбитом украинском беспилотнике

Минобороны заявило, что ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вечером 1 сентября над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел около 21:15 мск. По заявлению военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по территории России. Дрон был уничтожен в воздухе.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что число атак дронов по территории России будет увеличиваться. По его словам, в Киеве хотят перенести ход конфликта на российскую землю, что и объясняет участившиеся атаки БПЛА.

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    Марина Совина
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