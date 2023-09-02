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04:21, 2 сентября 2023Мир

Запад призвали разработать мирный план по Украине

The Guardian: западные страны должны создать свой мирный план по Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западные страны должны разработать свою мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. С таким предложением выступил экс-офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж в колонке The Guardian.

При этом, отметил он, созданный план может отличаться от предложенного Украиной. «Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом», — подчеркнул бывший военный. В противном случае украинский конфликт рискует затянуться на несколько лет, добавил он.

По мнению Ледвиджа, на Западе уже начали делать шаги в этом направлении, рассматривая возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил обмен территорий Украины на членство в альянсе. Он признал, что это может стать решением конфликта.

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    Марина Совина
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