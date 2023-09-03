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14:01, 3 сентября 2023Путешествия

Туристка описала поездку на курорт Европы фразой «будет тошнить от запаха людей»

Австралийка пожаловалась на тошнотворный запах людей на побережье Амальфи

Фото: Ken Shono / Unsplash

Австралийская туристка побывала на побережье Амальфи (Италия) и пожаловалась на тошнотворный запах людей на европейском курорте. Своими впечатлениями она поделилась в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

В пятиминутном ролике, который посмотрели более 70 тысяч человек, путешественница по имени Изабелла Хайфилд рассказала, что до курорта было неудобно добираться, на дорогах все постоянно сигналили, а общественный транспорт двигался со скоростью около ста километров в час, кружась на поворотах. Кроме того, дорогу в автобусе она назвала «самым ужасающим опытом за всю поездку».

«Я думаю, что люди там в целом не знают, что такое дезодорант. Если вас не затошнит от автобусов, вас будет тошнить от запаха людей», — такими фразами описала свой отпуск австралийка.

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Хайфилд осталась недовольна и местной едой, которую она назвала «средней» и дорогой по сравнению с другими регионами Италии. «В некоторых местах за тарелку макарон берут 36 евро. Это чертова мука и вода!» — возмутилась туристка.

Ранее американская туристка пожаловалась на невкусный завтрак в Париже, который обошелся ей почти в десять тысяч рублей. Блогерша Дася Джейкобс поделилась печальным опытом со своими подписчиками в TikTok. Девушка рассказала, что решила позавтракать апельсиновым соком и французским тостом в европейской столице, однако вместо тоста ей принесли толстый кусок хлеба с фруктами и мороженым.

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    Марина Черняк
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