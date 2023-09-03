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14:53, 3 сентября 2023Бывший СССР

В Киргизии оппозиционного депутата заподозрили в госизмене

Оппозиционного депутата Киргизии Мадумарова задержали по подозрению в госизмене

Фото: wanida tubtawee / Shutterstock / Fotodom

Оппозиционного депутата парламента Киргизии и экс-секретаря Совбеза страны Адахана Мадумарова задержали по подозрению в государственной измене. Об этом со ссылкой на МВД республики в воскресенье, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что задержание было произведено 2 сентября в рамках уголовного дела по факту госизмены высокопоставленными должностными лицами, по которому в настоящее время идет следствие. Подозреваемый будет содержаться СИЗО.

В июне парламент страны после запроса от генпрокуратуры согласился на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности, говорится в тексте.

В прошлом году стало известно, что в 2009-м занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности Киргизии Адахан Мадумаров, не имея на то полномочий, подписал документы об аренде на 49 лет участка земли у Таджикистана.

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    Евгения Куликова
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