Российские истребители нанесли два авиаудара по живой силе ВСУ

Экипаж Су-34 нанес два авиаудара по живой силе ВСУ на купянском направлении

Экипаж истребителя Су-34 группировки «Запад» нанес два авиационных удара по месту скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны России.

Противник был атакован в районах населенных пунктов Копанки и Чернещина.

В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены артиллерийское орудие М-777, самоходная артиллерийская установка М-109 «Палладин», две самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства и три минометных расчета.

Днем ранее, 2 сентября, Зыбинский доложил, что российские военные овладели двумя опорными пунктами и отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.