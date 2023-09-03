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21:33, 3 сентября 2023Россия

Зеленского уличили во лжи о жизни в Крыму

Представитель Крыма Смирнов: Зеленский лжет, что на полуострове нет цивилизации

Фото: Globallookpress.com

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи об отсутствии цивилизации на полуострове, сообщает РИА Новости.

«Слова Зеленского — сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира», — заявил он.

Смирнов подчеркнул, что все, кто посещал Крым, отмечали значительное развитие по сравнению с теми временами, когда он входил в состав Украины. Он выразил уверенность в том, что наступит время, когда нынешнего украинского лидера привезут на полуостров в клетке и у него будет возможность лично увидеть все изменения в регионе и ответить за свою ложь.

Ранее ветеран армии США Ноктис Дрейвен раскритиковал требование Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину вернуть Крым без боя.

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    Марина Совина
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