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21:07, 3 сентября 2023Мир

В США раскритиковали Зеленского за требование к Путину

Ветеран США Дрейвен раскритиковал Зеленского за требование вернуть Крым без боя
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен в социальной сети X (ранее Twitter) раскритиковал требование президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину вернуть Крым без боя.

«Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — подчеркнул американский офицер.

Ранее Зеленский заявил, что Киев может пойти на переговоры по Крыму, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся на административных границах полуострова. «Если мы находимся на административных границах Крыма, я думаю, что можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова», — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал слова украинского лидера. «Нам не о чем говорить с Зеленским по поводу Крыма: Крым наш. Вести какие-то разговоры об этом, о статусе Крыма, бессмысленно», — подчеркнул депутат.

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    Марина Совина
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