Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

В Азербайджане зафиксированы подземные толчки магнитудой пять

В Азербайджане зафиксировано землетрясение с магнитудой 5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет ТАСС.

Уточняется, что сильные подземные толчки произошли в 19:38 по московскому времени. Их эпицентр находился в 29 километрах от города Аджикабул, где проживают 23,1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров. Сообщается, что жители других регионов республики также могли ощутить подземные толчки.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

2 сентября сообщалось, что у побережья Курильских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Пострадавших и разрушений в результате толчков не было.