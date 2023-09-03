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20:21, 3 сентября 2023Бывший СССР

Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

В Азербайджане зафиксированы подземные толчки магнитудой пять

Фото: Zaur Ibrahimov / Unsplash

В Азербайджане зафиксировано землетрясение с магнитудой 5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет ТАСС.

Уточняется, что сильные подземные толчки произошли в 19:38 по московскому времени. Их эпицентр находился в 29 километрах от города Аджикабул, где проживают 23,1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров. Сообщается, что жители других регионов республики также могли ощутить подземные толчки.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

2 сентября сообщалось, что у побережья Курильских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Пострадавших и разрушений в результате толчков не было.

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    Екатерина Улитина
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