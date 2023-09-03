Bild: уровень поддержки правительства Германии достиг минимума

Число жителей Германии, поддерживающих правительственную коалицию, достигло минимума со времен выборов 2021 года. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты исследования института Insa.

Участникам исследованиям был задан вопрос, отдали бы они голос за ту или иную партию на следующих выборах. По данным опроса, общий уровень поддержки правящей коалиции составил 38 процентов.

Отмечается, что за входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ) готовы проголосовать 18 процентов, за «Зеленых» — 13 процентов, а за Свободную демократическую партию (СвДП) — 7 процентов.

Самой популярной политической силой остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За него готовы проголосовать 27 процентов избирателей.

Ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре обвинил власти ФРГ в замалчивании расследования по взрывам на «Северных потоках». «Я не могу себе представить, чтобы западные спецслужбы не знали, как произошла атака на "Северный поток". За этим стоят союзники, вероятно США», — заявил парламентарий.

