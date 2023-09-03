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23:04, 3 сентября 2023Бывший СССР

Получающие второе высшее образование украинцы лишатся отсрочки

В Раду внесли законопроект об отмене отсрочки по второму высшему образованию

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о внесении в Верховную Раду Украины законопроекта, подразумевающего отмену отсрочки от мобилизации гражданам страны, которые получают второе и более высшее образование в условиях военного положения, сообщает ТАСС.

«Я зарегистрировал законопроект. Я предложил, чтобы человек, который переходит на следующую, более высокую ступень образования, имел право на отсрочку», — рассказал он.

При этом Вениславский уточнил, что, согласно законопроекту, отсрочки лишатся украинцы старше 30 лет, получающие второе и более высшее образование.

Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине без предупреждения вломились в дом мужчины, пытаясь выполнить план по мобилизации.

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    Марина Совина
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