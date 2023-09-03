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16:58, 3 сентября 2023Бывший СССР

Украинские военкомы вломились в дом призывника

«Страна»: военкомы на Украине стали входить без спроса на частные территории

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине без предупреждения вломились в дом мужчины, пытаясь выполнить план по мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, как два военкома заходят в частный дом и требуют жильца пройти в военкомат. На неоднократные просьбы предъявить документы, подтверждающие их личность и должность, мужчины в военной форме отвечают категорическим отказом.

Вместо этого они настоятельно требовали жильца доказать, что дом — это частная собственность и он имеет право на нахождение в нем. «Ты владелец? Покажи нам документы, подтверждающие твои права на владение имуществом», — заявил один из незаконно проникших на частную собственность. Мужчина объяснил им, что не приглашал военных и не обязан ничего доказывать неизвестным лицам.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил страны. Он отметил, что изменений в мобилизации не следует ожидать — она началась 24 февраля 2022 года и не прекращалась, все идет по плану.

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    Нина Ташевская
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