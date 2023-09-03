Лидер диаспоры в Петербурге Танасий призвал власти Молдавии не отдаляться от РФ

Заместитель председателя петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры Patria, член республиканского совета общественной платформы «Народный Союз Молдовы» Александр Танасий выступил с призывом к Кишиневу прислушаться к молдаванам, которые не желают отдаления страны от России, сообщается в Telegram-канале «Евразийская Молдова».

«Исторически сложилось, что большинство молдаван как внутри страны, так и за рубежом, выступают против конфликтов с Россией и за дружбу с ней. И нам важно сохранить и укрепить дружбу с Россией, а не отдаляться от нее», — заявил он.

Танасий подчеркнул, что западные государства погрязли в интригах и провокациях, в то время как Россия стремится к развитию со своими партнерами и ищет пути выхода из разных тупиковых ситуаций. Он отметил, что властям Молдавии необходимо прислушаться к мнению граждан, которые хотят сохранить дружеские отношения с Москвой, а не становиться ее врагами.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Советский Союз в «притеснении всего молдавского».