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23:49, 3 сентября 2023Россия

Молдавию призвали не отдаляться от России

Лидер диаспоры в Петербурге Танасий призвал власти Молдавии не отдаляться от РФ

Фото: Pixabay

Заместитель председателя петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры Patria, член республиканского совета общественной платформы «Народный Союз Молдовы» Александр Танасий выступил с призывом к Кишиневу прислушаться к молдаванам, которые не желают отдаления страны от России, сообщается в Telegram-канале «Евразийская Молдова».

«Исторически сложилось, что большинство молдаван как внутри страны, так и за рубежом, выступают против конфликтов с Россией и за дружбу с ней. И нам важно сохранить и укрепить дружбу с Россией, а не отдаляться от нее», — заявил он.

Танасий подчеркнул, что западные государства погрязли в интригах и провокациях, в то время как Россия стремится к развитию со своими партнерами и ищет пути выхода из разных тупиковых ситуаций. Он отметил, что властям Молдавии необходимо прислушаться к мнению граждан, которые хотят сохранить дружеские отношения с Москвой, а не становиться ее врагами.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Советский Союз в «притеснении всего молдавского».

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    Марина Совина
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