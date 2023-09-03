Экс-советник Кучмы Соскин: у Зеленского истерика из-за нехватки живой силы в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую причину обеспокоенности украинского лидера назвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери», — высказался он. Соскин указал, что военные пытаются насильно заставить людей служить в армии, но это лишь приводит к росту ненависти к Зеленскому.

По словам эксперта, у республики сейчас нет резервов военных.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин объяснил рост числа дезертиров в рядах ВСУ отсутствием мотивации. В целом «украинцам на фронте делать нечего», убежден он. По словам Гагина, «они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого».

Между тем Зеленский говорил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.