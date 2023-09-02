В ДНР объяснили рост числа дезертиров в ВСУ

Советник Пушилина Гагин объяснил дезертирство бойцов ВСУ отсутствием мотивации

Рост числа дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно объяснить отсутствием мотивации. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он указал на материал Le Figaro, где говорится, что тысячи украинцев стали дезертирами и моральный дух украинской нации пал. Гагин пояснил, что обычный украинский солдат не обучен и не оснащен и, помимо прочего, Российская армия одна из сильнейших в мире. В целом «украинцам на фронте делать нечего», убежден советник главы ДНР. По его словам, «они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого».

Гагин заключил, что защищать президента Украины Владимира Зеленского «со своей бандой» глупая затея.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов признал, что ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления. Вместе с тем, добавил он, население страны постепенно привыкает к этому.

Между тем Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго.