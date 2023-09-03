Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 3 сентября 2023Россия

Пожар рядом с нефтебазой в Петербурге потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара рядом с нефтебазой в Петербурге
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Evgenii Panov / Shutterstock / Fotodom

Пожар рядом с нефтебазой «Ручьи» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга потушили. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МЧС в Telegram-канале.

К ликвидации происшествия привлекались 28 единиц техники и 106 человек. «17:30 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении ведомства.

ЧП произошло около 11 утра в воскресенье, 3 сентября, на Пискаревском проспекте, 119. Загорелся ангар площадью 80 на 10 метров. Позже выяснилось, что он принадлежит автосервису.

В сети опубликовали кадры с места, на которых видны густые клубы почти черного дыма. Сведения о пострадавших не поступали.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия заявила об отсутствии многомиллионного долга перед «Газпромом»

    ЦСКА обыграл «Зенит» в матче РПЛ

    «Торпедо» обыграло «Локомотив» на старте сезона-2023/2024 в КХЛ

    Россиянин организовал в квартире наркоплантацию

    Псковские дружинники остановили незаконное использование беспилотников

    Фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд в Заполярье

    Спрогнозирован бум производства дронов на Украине

    Российские военные при помощи «Тюльпана» разбили ангар с тяжелой техникой ВСУ

    Уролог назвал запрещенные при частом мочеиспускании продукты

    Студенты похитили подростка ради 50 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости