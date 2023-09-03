Пожар рядом с нефтебазой в Петербурге потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара рядом с нефтебазой в Петербурге

Пожар рядом с нефтебазой «Ручьи» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга потушили. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МЧС в Telegram-канале.

К ликвидации происшествия привлекались 28 единиц техники и 106 человек. «17:30 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении ведомства.

ЧП произошло около 11 утра в воскресенье, 3 сентября, на Пискаревском проспекте, 119. Загорелся ангар площадью 80 на 10 метров. Позже выяснилось, что он принадлежит автосервису.

В сети опубликовали кадры с места, на которых видны густые клубы почти черного дыма. Сведения о пострадавших не поступали.