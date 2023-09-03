Крупный пожар на нефтебазе в Петербурге попал на видео

Крупный пожар на нефтебазе «Ручьи» в Санкт-Петербурге попал на видео

Крупный пожар на нефтебазе «Ручьи» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга попал на видео. Кадры очевидцев с места опубликованы в группе «Питер Онлайн» во «ВКонтакте».

На записи видно густые клубы почти черного дыма, поднимающиеся в небо над местом происшествия.

ЧП произошло около 11 утра 3 сентября на Пискаревском проспекте, 125.

По данным местных СМИ, есть угроза распространения огня на соседние ангары и взрыва. МЧС, в свою очередь, сообщает, что в 11:18 ранг пожара был повышен до второго.