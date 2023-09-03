На нефтебазе в Петербурге произошел крупный пожар

На нефтебазе «Ручьи» в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар

На территории нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском райоен Санкт-Петербургп произошел крупный пожар. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

Полыхает ангар площадью 80 на 10 метров. По информации издания, есть угроза распространения огня на соседние ангары, а также взрыва. Рядом находятся бочки с топливом и бензовозы — машины сейчас эвакуируют из опасной зоны.

Информация о ЧП на Пискаревском проспекте 125 поступила в 10:59. В МЧС сообщили, что ранг пожара повышен до второго. Данные о пострадавших пока не поступали.

К ликвидации происшествия привлечено 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

