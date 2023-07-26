Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:59, 26 июля 2023Россия

Крупный пожар на складе винзавода Кубани сняли на видео

В сети появились кадры горящего склада винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края

В сети появилась видеозапись крупного пожара на складе винного завода в Темрюкском районе Краснодарского края. Ее опубликовало МЧС России в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пожарные пытаются попасть к месту горения. Из склада появляется ярко оранжевый шар пламени, также идет дым.

Пожар на складе начался 26 июля. Его площадь составила 900 квадратных метров. Из-за высокой горючести содержимого огонь быстро распространился по складу. Никто не пострадал.

Ранее в сети появились кадры пожара на химзаводе в Дзержинске. Сначала произошла разгерметизация установки, затем начался пожар. Никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России появится ГОСТ на школьную форму

    Крупный пожар на складе винзавода Кубани сняли на видео

    Ксения Собчак похвасталась покупкой виллы на Бали за 150 тысяч долларов

    На Кубани на складе винзавода начался крупный пожар

    В Венгрии заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток

    В регионе России четверо детей попали в больницу с признаками отравления горючим

    ФСБ официально предъявила обвинения социологу Кагарлицкому

    Названы три главные составляющие отличного секса

    Полиция арестовала гламурную сообщницу крупнейшего наркокартеля

    Старые некрополи на юге России проверили на наличие опасных веществ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости