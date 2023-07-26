На Кубани на складе винзавода начался крупный пожар

МЧС сообщило о крупном пожаре на складе винзавода Темрюкского района Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края начался пожар на складе винзавода. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По информации министерства, площадь пожара на Кубани составляет 900 квадратных метров, из-за высокой горючести содержимого огонь быстро распространился по складу. Никто не пострадал.

Экстренные службы уже ликвидировали открытое горение, в тушении огня задействованы 65 человек и 17 единиц техники. В МЧС не назвали причину произошедшего.

Ранее в Крыму пожар произошел на военном полигоне. Власти временно вывезли более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся полигону, детонация снарядов из-за пожара там продолжалась более суток.