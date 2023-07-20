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11:43, 20 июля 2023Россия

В МЧС оценили ситуацию на военном полигоне в Крыму после детонации боеприпасов

В МЧС сообщили, что ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма стабилизируется

Архивное фото: Макс Ветров / РИА Новости

Ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма, где со вчерашнего дня, 19 июля, продолжается детонация боеприпасов, стабилизируется. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

«Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники», — сообщили в МЧС.

Там добавили, что специалисты Минобороны готовы приступить к обследованию территории на полигоне и разработать рекомендации для местных жителей.

Пожар на военном полигоне в Крыму начался утром 19 июля. Из-за него власти временно вывезли более двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся полигону. О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину — он поручил оказать всю необходимую помощь людям, а также обеспечить их безопасность.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал нормализовать ситуацию на полигоне в течение суток. Он уточнил, что из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые находились на полигоне, никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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