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21:19, 19 июля 2023Россия

Глава Крыма пообещал нормализовать ситуацию на полигоне в течение суток

Глава Крыма Аксенов: ситуация с пожаром на военном полигоне нормализуется в течение суток
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе вернется в нормальное русло в течение суток. Об этом он рассказал на совещании под руководством президента России Владимира Путина.

«По данной ситуации все находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет», — отметил Аксенов.

Он также подчеркнул, что из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые находились на полигоне. Сергей Аксенов выразил надежду, что «ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток».

Происшествие на военном объекте в Кировском районе республики стало одной из тем совещания Путина с правительством. О сложившейся ситуации главе государства доложил Аксенов.

Президент России поручил оказать всю необходимую помощь людям, а также обеспечить их безопасность.

О пожаре на полигоне в Крыму стало известно утром 19 июля. Ряд Telegram-каналов сообщил о возгорании на складе боеприпасов. По словам главы республики, из близлежащих к объекту сел эвакуируют более двух тысяч человек.

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    Марина Совина
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