Власти Крыма сообщили подробности эвакуации сел рядом с горящим полигоном

Крючков: жителей крымских сел рядом с горящим полигоном эвакуируют примерно на сутки

Жителей крымских сел, прилегающих к загоревшемуся в Кировском районе полигону, эвакуируют примерно на сутки. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

По его словам, для эвакуированных россиян организуют пункты временно размещения. Их адреса власти опубликуют позже.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что эвакуация затронет более двух тысяч человек.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром 19 июля. По данным Telegram-каналов, загорелся склад с боеприпасами. Местные жители в радиусе пяти километров от места происшествия рассказали, что слышали взрывы в течение двух часов. Также были опубликованы кадры возгорания, на которых видно пламя и летящие в разные стороны искры.

Из-за пожара был перекрыт участок трассы «Таврида». Аксенов опубликовал схему его объезда. Он объяснил, что при движении со стороны Симферополя через поселок Первомайский и город Старый Крым необходимо свернуть с трассы на старую дорогу.