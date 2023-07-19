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08:19, 19 июля 2023Россия

Опубликованы кадры пожара на складе боеприпасов в Крыму

Mash опубликовал видео с места пожара на складе боеприпасов в Крыму

В сети появились кадры с места пожара на складе боеприпасов в Крыму. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно пламя и летящие в разные стороны искры. Также слышны взрывы.

Ранее местные жители рассказали, что слышали детонацию боеприпасов в радиусе пяти километров от места пожара.

О происшествии на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром 19 июля. Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала. По словам главы региона Сергея Аксенова, власти планируют временную эвакуацию более двух тысяч жителей из четырех населенных пунктов, прилегающих к зоне инцидента.

Кроме того, из-за пожара был перекрыт участок трассы «Таврида» с 118-го по 130-й километр. Аксенов опубликовал схему его объезда. Он объяснил, что при движении со стороны Симферополя через поселок Первомайский и город Старый Крым необходимо свернуть с трассы на старую дорогу.

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    Константин Лысяков
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