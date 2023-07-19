Аксенов опубликовал схему объезда участка «Тавриды» в районе пожара на полигоне

Аксенов опубликовал схему объезда участка «Тавриды», перекрытого из-за пожара на полигоне

Глава Крыма Сергей Аксенов показал временную схему движения по трассе «Таврида», участок которой был перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Схема объезда опубликована в его Telegram-канале.

По его словам, во время движения со стороны Симферополя через поселок Первомайский и город Старый Крым нужно свернуть с «Тавриды» на старую дорогу. Вернуться на трассу можно после проезда Феодосии. Такой же маршрут предлагается и для движения в обратном направлении.

Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, перекрыта часть трассы с 118-го по 130-й километр.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром 19 июля. Как сообщил Аксенов, власти планируют временную эвакуацию более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов вблизи с местом происшествия.

По данным Telegram-каналов, пожар произошел на складе боеприпасов недалеко от села Алексеевка. Местные жители в радиусе пяти километров от места инцидента рассказали, что на протяжении двух часов слышали взрывы.

