Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:54, 19 июля 2023Россия

Аксенов опубликовал схему объезда участка «Тавриды» в районе пожара на полигоне

Аксенов опубликовал схему объезда участка «Тавриды», перекрытого из-за пожара на полигоне
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов показал временную схему движения по трассе «Таврида», участок которой был перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Схема объезда опубликована в его Telegram-канале.

По его словам, во время движения со стороны Симферополя через поселок Первомайский и город Старый Крым нужно свернуть с «Тавриды» на старую дорогу. Вернуться на трассу можно после проезда Феодосии. Такой же маршрут предлагается и для движения в обратном направлении.

Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, перекрыта часть трассы с 118-го по 130-й километр.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром 19 июля. Как сообщил Аксенов, власти планируют временную эвакуацию более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов вблизи с местом происшествия.

По данным Telegram-каналов, пожар произошел на складе боеприпасов недалеко от села Алексеевка. Местные жители в радиусе пяти километров от места инцидента рассказали, что на протяжении двух часов слышали взрывы.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО

    Стало известно об исчезновении пробок около Крымского моста

    Трамп связал предъявленные ему обвинения с попыткой вмешательства в выборы

    Уролог высказалась о важности размера пениса в сексе

    Названы подлежащие эвакуации после пожара на складе в Крыму села

    Российская армия усилила атаки на краснолиманском направлении

    Москвичи назвали приемлемую сумму трат на сборы школьника к 1 сентября

    Россиянка попыталась дать 100 тысяч рублей полицейскому и попала под следствие

    Уровень одобрения премьера Британии упал до минимума

    Опубликованы кадры пожара на складе боеприпасов в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости