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15:28, 12 июля 2023Россия

Пожар на российском химзаводе сняли на видео

В Дзержинске на территории химзавода произошла разгерметизация установки, и начался пожар

В Дзержинске Нижегородской области на химзаводе произошел пожар. Его сняли на видео, которое публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как горит одна из установок, из нее валят языки пламени. По информации авторов канала, на заводе началось факельное горение.

Известно, что сначала произошла разгерметизация установки, затем начался пожар. Никто не пострадал, пожарные занимаются ликвидацией возгорания на российском предприятии.

Ранее в Нижнем Новгороде на химическом заводе «Бальзам» произошел взрыв, его момент сняли на видео. При взрыве пострадал сотрудник завода — он получил 90 процентов ожогов тела.

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    Анастасия Шейкина
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