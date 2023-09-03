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06:45, 3 сентября 2023Интернет и СМИ

В США предрекли распад НАТО из-за Украины

The Atlantic: НАТО может развалиться к 2025 году из-за Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reutres

Конфликт на Украине может стать непосредственным катализатором развала НАТО к 2025 году. Такой прогноз дал американский журнал The Atlantic.

«Популистское крыло Республиканской партии покинет Киев — и поставит под угрозу самый успешный военный альянс в мире», — считает автор материала. Отмечается, что в таком случае Соединенные Штаты станут менее надежным союзником для Европы. В свою очередь, европейским странам придется быть готовыми к этому.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший предположил, что НАТО развалится в случае вступления Североатлантического альянса в прямой военный конфликт с Россией. Он отметил, что не все члены военного блока готовы конфликтовать с Россией.

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    Марина Совина
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