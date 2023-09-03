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00:08, 4 сентября 2023Силовые структуры

Стало известно о возбуждении дела по инциденту с участником СВО в Батайске

Голубев: возбуждено уголовное дело по конфликту с участником СВО в Батайске
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

После конфликта, возникшего возле кафе в Батайске под Ростовом-на-Дону, в ходе которого в участника специальной военной операции (СВО) стреляли из травматического оружия, возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

По его словам, ход расследования будет на губернаторском контроле. «Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — подчеркнул он. На данный момент идет следствие.

О том, что во время инцидента около кафе «Клевер» в парке имени Ленина мог пострадать участник СВО, стало известно вечером 4 сентября. Предположительно, в него выпустили 12 пуль из травматического оружия.

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    Марина Совина
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