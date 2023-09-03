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04:10, 3 сентября 2023Экономика

Российский банк не подключат к SWIFT ради зерновой сделки

Россельхозбанк не планируют подключать к SWIFT ради возрождения зерновой сделки

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россельхозбанк не планируют подключать к SWIFT ради возрождения зерновой сделки, однако рассматриваются другие варианты с участием кредитной организации. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на дипломатические источники в ООН.

«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», — уточнил источник. Чтобы осуществить такой план, необходимо получить разрешение от США и Евросоюза, а на его реализацию потребуются несколько месяцев.

Ранее государственное турецкое агентство Anadolu сообщило, что в новых предложениях ООН по зерновой сделке говорится о переподключении Россельхозбанка к SWIFT и разморозке активов российских компаний, занимающихся производством удобрений.

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    Александра Синицына
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