Глава МИД Германии Бербок оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску ошиблась и назвала украинское зерно «кокаиновым». Трансляция мероприятия велась на странице немецкого дипломатического ведомства в X (ранее Twitter).

«Я благодарю Румынию за то, что она расширяет инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, чтобы до конца года удвоить пропускные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн в месяц», — оговорилась дипломат.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью газете Financial Times заявил, что в течение двух месяцев Бухарест удвоит транзит украинского зерна через свою территорию — он увеличится с двух до четырех миллионов тонн в месяц, независимо от действий России.