Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 4 сентября 2023Мир

Глава МИД Германии оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым

Глава МИД Германии Бербок оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску ошиблась и назвала украинское зерно «кокаиновым». Трансляция мероприятия велась на странице немецкого дипломатического ведомства в X (ранее Twitter).

«Я благодарю Румынию за то, что она расширяет инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, чтобы до конца года удвоить пропускные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн в месяц», — оговорилась дипломат.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью газете Financial Times заявил, что в течение двух месяцев Бухарест удвоит транзит украинского зерна через свою территорию — он увеличится с двух до четырех миллионов тонн в месяц, независимо от действий России.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган предложил стать посредником в переговорах по Украине. Что ответил Путин и о чем договорились лидеры?

    Путин поручил отчитаться об использовании чиновниками отечественных автомобилей

    Раскрыт механизм потепления Арктики

    Декана российского транспортного института заподозрили в получении взяток

    Глава МИД Германии оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым

    Россиянкам с тонкими волосами назвали подходящие прически на осень

    Устроившие состязание по прыжкам в длину на стройке рабочие попали на видео

    Пять человек разбились на курорте Бали из-за сорвавшегося фуникулера

    Шойгу порассуждал об отставке министра обороны Украины

    Россиянам дали рекомендации по уходу за кожей осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости